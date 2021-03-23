Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина

Односторонние санкции Европейского союза против Китая абсолютно нелегитимны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.
«Любые односторонние санкции не имеют под собой оснований международного права, в том числе введенные на днях санкции ЕС (против Китая – ред.). ЕС не должен предпринимать подобных шагов, нарушающих международное право», — заявил Ван И на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он добавил, что, по данным китайской стороны, внутри ЕС на самом деле не все абсолютно согласны с санкционной политикой. «Они не получат поддержки международного сообщества, в особенности так называемые санкции, введенные на основе лжи. Я считаю, что все страны должны выступить против этого», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.(РИА Новости)