Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина

Односторонние санкции Европейского союза против Китая абсолютно нелегитимны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.

«Любые односторонние санкции не имеют под собой оснований международного права, в том числе введенные на днях санкции ЕС (против Китая – ред.). ЕС не должен предпринимать подобных шагов, нарушающих международное право», — заявил Ван И на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.