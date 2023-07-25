Азербайджан не стремится и никогда не будет стремиться создавать коридор и закрывать исторические пути между Арменией и Ираном. Как сообщает Арменпресс, об этом после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейн Амир Абдоллахиан.

Он отметил, что они с главой МИД Армении говорили о необходимости устранения барьеров для существующих коридоров, транзитных мощностей и коммуникаций в регионе и о том, чтобы не было препятствий историческим и традиционным путям между двумя странами.

По его словам, Тегеран и Ереван придают особое значение важности транзитных маршрутов.

“Тегеран и Ереван придают особое значение транзитным маршрутам. Я объяснил своему коллеге на сегодняшних переговорах, что на встрече с президентом Азербайджана, Алиев заверил меня, что Азербайджан не стремился, и не стремится закрыть коридор и исторические пути между Ираном и Арменией. Мы же объяснили официальным лицам Азербайджана, что даже в условиях кризиса мы не закроем путь сообщения из Азербайджана в Нахичевань, и на этот счет между двумя странами существует договоренность”, — сказал глава МИД ИРИ.