Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который посетит Москву и Киев вместе с президентом страны Эммануэлем Макроном, заявил, что провел «координационные» переговоры с США, Финляндией и Швецией.

«Перед поездкой вместе с президентом Эммануэлем Макроном в Москву и Киев, состоялся координационный обмен мнениями с госсеркетарем США Энтони Блинкеном и моими коллегами из Швеции Анн Линде и Финляндии Пекке Хаависто. Единство, твердость, деэскалация», — написал Ле Дриан в Twitter.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что 7 февраля президент РФ Владимир Путин встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция.