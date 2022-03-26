Власти Великобритании консультируют представителей Украины в переговорах с Россией. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Telegraph.

«Я не думаю, что они (российская сторона — прим. ред.) серьезно [заинтересованы в переговорах] в настоящее время. Вот почему я говорю, что нам нужно проявить жесткость, чтобы добиться мира. Нам необходимо удвоить санкции. Нам необходимо вдвое увеличить поставки вооружения на Украину. Но когда придет время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в заключении сделки, которая заработает», — сказала Трасс.

По ее словам, Великобритания создала «специальное переговорное подразделение», чтобы помогать Украине.