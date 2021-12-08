Завтрашние переговоры в Вене являются последним шансом Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House).
«Переговоры возобновятся завтра в Вене, и это действительно последний шанс для Ирана подписать (соответствующие документы – ред.), и я настоятельно призываю его это сделать», — сказала она.
Трасс добавила, что подписание соглашения по СВПД — в интересах Ирана.
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Автор: Редакция | Дата: 2021/12/08, 16:59 | Рубрика: Мир

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