Завтрашние переговоры в Вене являются последним шансом Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House).
«Переговоры возобновятся завтра в Вене, и это действительно последний шанс для Ирана подписать (соответствующие документы – ред.), и я настоятельно призываю его это сделать», — сказала она.
Трасс добавила, что подписание соглашения по СВПД — в интересах Ирана.