Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 3 декабря замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений, после чего будет озвучена дата продолжения переговоров.