Мы переживаем трудные времена, но любовь и солидарность всего мира придают силы нашему народу.

Как сообщает #, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедином Дино Конаковичем заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу сообщил, что в Турцию прибыла поисково-спасательная группа в составе 234 человек из Боснии и Герцеговины. «Они усердно работают в Хатае, Адыямане и Кахраманмараше. С 12 февраля они спасли 26 человек. Босния и Герцеговина прислала в нашу страну палатки и предложила отправить продовольственную помощь. Мы благодарны за все это. Из этой страны в Турцию было направлено 30 тонн гуманитарной помощи. Мы переживаем трудные времена, но любовь и солидарность всего мира придают силы нашему народу», — подчеркнул Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что глава МИД Боснии и Герцеговины посетит пострадавшие от землетрясения регионы Турции. Чавушоглу сообщил, что его коллега отправится в Хатай и встретится там с поисково-спасательной группой из Боснии и Герцеговины.