Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

30 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи министр проинформировал собеседников о позиции Азербайджана, деструктивных действиях Армении, атаках на гражданских лиц и населенные пункты, применении запрещенного оружия против мирного населения, совершении военных преступлений.

Затем началась встреча между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В настоящее время встреча продолжается.

| 2020-10-30T21:46:21+04:00 30 октября 2020, 21:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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