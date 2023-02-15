15 февраля глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, он встретится с поисково-спасательным отрядом из Армении, который выполняет миссию в пострадавших от землетрясений регионах, а также проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил о том, что Армения направила вторую партию гуманитарной помощи в Турцию.

«Вчера поздно вечером грузовики, груженные второй партией гуманитарной помощи, пересекли армяно-турецкую границу по мосту Маргара», — отметил Унанян в Twitter.