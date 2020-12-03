Глава МИД Армении подчеркнул личную роль Путина в вопросе прекращения огня в Карабахе

Армения считает важными личные усилия президента России Владимира Путина в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

«Сегодня мы должны подчеркнуть усилия РФ и личное участие президента Владимира Путина в установлении режима прекращения огня и прекращении войны, в том числе посредством развертывания миротворческих сил. Мы также благодарим Францию и США за их усилия по достижению прекращения огня», — отметил он. (ТАСС)