Глава МИД Армении подал в отставку

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об уходе с занимаемой должности.

Как передает Sputnik Armenia, об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook.

Нагдалян опубликовала также снимок заявления Мнацаканяна.

«Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу», – отметил министр в своем заявлении.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что принял решение уволить главу МИД Зограба Манцаканяна.

| 2020-11-16T16:09:32+04:00 16 ноября 2020, 16:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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