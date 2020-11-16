Глава МИД Армении подал в отставку

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об уходе с занимаемой должности.

Как передает Sputnik Armenia, об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook.

Нагдалян опубликовала также снимок заявления Мнацаканяна.

«Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу», – отметил министр в своем заявлении.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что принял решение уволить главу МИД Зограба Манцаканяна.