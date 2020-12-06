Глава МИД Армении 6-7 декабря совершит визит в Москву

Глава МИД Армении Ара Айвазян 6-7 декабря совершит рабочий визит в Москву.

Как передает Спутник-Армения, об этом сообщает МИД Армении.

Ранее официальный представитель МИД России сообщила, что главы МИД Армении и России обсудят региональную проблематику. Особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября, с акцентом на оказание гуманитарного содействия в восстановлении инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября.