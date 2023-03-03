Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Тегеране с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Об этом сообщило в пятницу иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, встреча состоялась через несколько часов после прибытия Гросси в Иран. Детали беседы пока не раскрываются.

Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Тегеран в пятницу. На аэродроме его встречал официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди.

В четверг агентство Farsnews информировало о том, что в Тегеране Гросси «встретится с официальными лицами» исламской республики и обсудит с ними «различные вопросы». Телеканал Euronews передавал, что глава МАГАТЭ планирует встретиться с президентом страны Эбрахимом Раиси, чтобы обсудить «перезапуск диалога» по иранской ядерной сделке. В свою очередь в пятницу телеканал Al Hadath сообщил о намерениях Гросси рассмотреть с иранскими официальными лицами вопрос увеличения числа инспекторов МАГАТЭ, участвующих в проверках ядерных объектов на территории Ирана.