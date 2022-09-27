Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намеревается посетить на этой неделю Россию и Украину для обсуждения ситуации на Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил ТАСС на полях 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Мы надеемся, что уже на этой неделе, если у нас получится», — сказал Гроссии, отмечая, что поездка состоится «очень скоро».

По его словам, стороны «добиваются прогресса» в ходе переговоров о создании зоны безопасности вокруг станции.