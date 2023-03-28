Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время посетить Россию.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press.

В частности, Гросси заявил, что, «скорее всего», направится в РФ в ближайшие дни.

По его словам, переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в последние месяцы шли «не без прогресса».

«Это зона крайней нестабильности. Поэтому на переговоры, конечно, влияют продолжающиеся военные действия. Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу», — сказал он. Гросси заявил, что обсудил ситуацию на высшем уровне с Москвой и Киевом и продолжает обсуждать «различные варианты развития событий, которые могут привести» к созданию защитной зоны вокруг станции.