Президент Ла лиги Хавьер Тебас назвал ошибкой расставание нападающего Лионеля Месси с «Барселоной», а также выразил надежду на возвращение аргентинца в чемпионат Испании. Его слова передает Ole.

«Я скучаю по нему. Я надеюсь, что Месси вернется. Возвращение в испанский футбол пойдет на пользу и ему самому, особенно если речь о команде, в которой он словно родился. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка даже для Месси. Если бы он не ушел, их связь стала бы брендом. Это очень важно для игрока» — сказал Тебас.

После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр.