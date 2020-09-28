Глава Каталонии отстранен от должности

Верховный суд (ВС) Испании постановил в понедельник, 28 сентября, что руководитель каталонской автономии Ким Торра обязан покинуть свой пост и лишиться на полтора года права занимать должности в государственной администрации. Он также должен заплатить штраф 30 000 евро. Таким образом ВС отклонил апелляцию Торры на аналогичное решение Высшего суда справедливости Каталонии (ВССК), вынесенное еще в декабре 2019 года.

Каталонский лидер был осужден ВССК за неподчинение Центральной избирательной комиссии страны. В ходе кампании по выборам в парламент Испании весной 2019 он отказался выполнить распоряжение комиссии — снять с административных зданий в Барселоне плакаты в поддержку каталонских политиков, осужденных на длительные тюремные сроки за попытку отделить Каталонию от Испании в 2017 году. (DW)