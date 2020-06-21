Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч

Именно на этой считавшейся некогда утерянной гитаре Принс играл с 1984 по 1993 годы. Музыкант выступал с ней на турах в поддержку альбомов Purple Rain, Parade, Sign o’ the Times и Lovesexy. Принс также появился с этой гитарой на ряде шоу, включая вручение премии MTV Video Music Awards в 1991 году и Saturday Night Live в 1989 году.(РИА Новости)