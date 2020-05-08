Гэтжи сравнил Хабиба и Фергюсона

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джастин Гэтжи сравнил соотечественника Тони Фергюсона и чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По мнению спортсмена, российского бойца легче разгадать.

«Вы знаете, что собирается делать Нурмагомедов, он будет вас сбивать, пытаться толкнуть к забору. А если нет, он попытается нанести удары в середине октагона. Думаю, что он не может взять меня в середине восьмиугольника, и я смогу держаться подальше от забора. Поэтому его головоломка уже известна», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Боец отметил, что не знает, как победить Фергюсона.

Поединок американцев пройдет в ночь на 10 мая в США на турнире UFC 249.(Газета.Ru)