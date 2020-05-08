Гэтжи сравнил Хабиба и Фергюсона

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джастин Гэтжи сравнил соотечественника Тони Фергюсона и чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По мнению спортсмена, российского бойца легче разгадать.

«Вы знаете, что собирается делать Нурмагомедов, он будет вас сбивать, пытаться толкнуть к забору. А если нет, он попытается нанести удары в середине октагона. Думаю, что он не может взять меня в середине восьмиугольника, и я смогу держаться подальше от забора. Поэтому его головоломка уже известна», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Боец отметил, что не знает, как победить Фергюсона.

Поединок американцев пройдет в ночь на 10 мая в США на турнире UFC 249.(Газета.Ru)

| 2020-05-08T10:32:23+00:00 8 мая 2020, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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