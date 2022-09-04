Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет дополнительный экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, не сумевших по уважительной причине участвовать в выпускных экзаменах, проведенных в 2022 года, а также для тех, кто сдает экзамен экстерном.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамен также будут сдавать учащиеся, которые не смогли принять участие в экзамене по азербайджанскому языку, проведенному в этом году.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начался в 10:00. В 10:45 заканчивается пропускной режим, после этого участники не будут допускаться в здание, где будет проходить экзамен. На экзамен необходимо явиться во время, указанное на пропускном листе.

При себе необходимо иметь пропускной лист на экзамен и оригинал удостоверения личности.

В экзаменах примут участие 246 учащихся по уровню 9-го класса и 210 учащихся – по уровню 11-го класса. 109 учащихся будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку.