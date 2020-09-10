ГЭЦ проведет экзамен для желающих стать журналистами

11 сентября ГЭЦ проведет экзамен для желающих поступить на специальность «журналистика».

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в экзамене могут принять участие заполнившие анкету для поступления на специальность «журналистика» абитуриенты, чьи баллы отвечают требованиями конкурса по III группе.

Экзамен пройдет в Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе.

Начало экзамена в 11:00, длительность — 2 часа 30 минут.

Абитуриенты напишут эссе на одну из предложенных тем на азербайджанском или русском языке (в зависимости от сектора). Темы будут выбраны за несколько минут до начала экзамена с участием представителей Совета прессы и СМИ и переданы экзаменационным центрам посредством видеосвязи.