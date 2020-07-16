Германия сочла возможные санкции США «противоречащими международному праву»

Правительство Германии подвергло критике новые угрозы США о введении дополнительных ограничительных мер в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в ФРГ. Соответствующее заявление обнародовано в четверг, 16 июля, министерством экономики и энергетики Германии.

Берлин отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона, поскольку считает их «противоречащими международному праву». «Это четкая позиция федерального правительства», — указали в министерстве, подчеркнув, что недавнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео было «принято к сведению».

Глава американского внешнеполитического ведомства 15 июля предупредил, что участники проекта по строительству «Северного потока — 2» подпадут под закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2017 года. «Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия», — подчеркнул Помпео. (DW)