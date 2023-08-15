Германия собирается до 2027 года выделять ежегодно 5 млрд евро на военную поддержку Украины, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер во время визита в Киев.

«Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер», — сказал Линднер на пресс-конференции с главой украинского Минфина Сергеем Марченко (цитата по Forbes.ua).

Линднер уточнил, что решение о ежегодном выделении 5 млрд евро еще должен утвердить германский парламент. В целом с начала полномасштабной войны помощь Германии Украине составила 22 млрд евро, отметил министр финансов ФРГ.

Помимо военной помощи, Берлин предоставляет Киеву еще и гуманитарную, поддерживает украинских беженцев и платит взносы в Международный валютный фонд, откуда средства поступают на поддержку украинской экономики.

Министр финансов ФРГ прибыл в украинскую столицу впервые с начала войны. Он подписал с главой украинского Минфина меморандум о сотрудничестве между двумя странами, который призван расширить помощь бюджету Украины. В частности, документ предусматривает предоставление Берлином консультативной поддержки в направлениях таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий. (moscowtimes.ru)