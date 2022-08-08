Германия пообещала помочь Украине с разблокированием макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро от Европейского союза.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Глава правительства провел онлайн-встречу с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Последний пообещал помочь Украине с получением макрофинансовой помощи.

Также Шмыгаль напомнил, что Германия с первых дней войны оказала значительную финансовую помощь Украине.

«Рассчитываем на твердую поддержку Украины и в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Германия поддерживает начатый Украиной процесс отсрочки выплаты долгов и начала новой специальной программы с МВФ», — добавил премьер.