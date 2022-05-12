Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал членство Финляндии в НАТО.

Как сообщает ТАСС, Шольц поделился публикацией в «Twitter», в которой отметил, что Берлин полностью поддерживает членство Финляндии в альянсе.

«Я приветствую решение о немедленном вступлении Финляндии в НАТО», — написал Шольц в Twitter.

Канцлер сообщил, что во время телефонного разговора с Президентом Финляндии Саули Ниинистё заверил его в полной поддержке Финляндии правительством Германии.

Президент Финляндии Саули Ниинистё написал в Twitter, что благодарен Германии за поддержку.