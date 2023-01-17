Германия сейчас обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину. Перед анонсам военной помощи необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Об этом заявил канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Bloomberg. Именно от правительства его страны зависит, смогут ли другие партнеры Украины передавать танки Leopard.

«Я всегда думаю о ситуации… Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не действуем в одиночку», — подчеркнул Шольц.

По словам канцлера, Германия будет поддерживать Украину столько, «сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать». Однако, одна из главных целей сейчас, по мнению Шольца, заключается в том, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.