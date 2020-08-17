Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT сообщил, что сейчас изучается возможность обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».

По его словам, недопустимо, когда одна страна, к примеру США, предписывает другой суверенной стране или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения. Политик заметил, что это «противоречит любым разумным отношениям».

Эрнст также отреагировал на заявления Европейской комиссии о том, что в случае введения санкций со стороны США это будет нарушением международного права. «Это нарушение — так угрожать суверенитету страны», — сказал он.

Политик указал, что Европейский союз считает такое оказание влияния противоречащим международному праву. Он допустил, что после обращение в ООН Германия может подать жалобы в соответствующие суды.

Ранее стало известно, что Россия объединилась с Германией вокруг строительства магистрального экспортного газопровода «Северный поток-2» в условиях активного противодействия со стороны США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект по строительству газопровода позитивно оценивают все европейские страны, столкнувшиеся с «беспрецедентным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов».

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.