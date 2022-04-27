«Я очень ясно указана на то, что мы не станем стороной конфликта», — сказала министр, отвечая на вопрос о гарантиях неучастия немецких вооруженных сил в конфликте на Украине.

«Иногда в три часа ночи просыпаешься и думаешь… господи, почему мы не можем обеспечить безопасность неба. И через минуту думаешь: тогда мы стали бы стороной конфликта. Принимать все время такие решения – это моя ответственность, согласно присяге, которую я тут приняла. И поэтому мы поставляем оружие так, чтобы мы сами, как НАТО, не вмешивались бы», — добавила Бербок.