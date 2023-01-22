В Германии высказались о передаче Украине танков Leopard 2 от третьих стран. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство не будет возражать.

У чиновницы спросили о реакции правительства Германии, если Варшава самостоятельно передаст боевые машины Киеву.

«Этот вопрос еще не задавался, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути», — цитирует ответ Бербок издание LCI.

Стоит отметить, что у главы МИД Германии уточнили, не будет ли Берлин возражать, если Польша передаст Украине Leopard. В свою очередь дипломат указала, что ее правильно услышали. (УНИАН)