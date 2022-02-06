Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.

«Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем в кризисные регионы и не поставляем летальное оружие на Украину», — сказал Шольц. «Его придерживалась еще моя предшественница [Ангела Меркель], и это было и остается правильным», — подчеркнул он, указав на то, что, согласно опросам, большинство немцев разделяет точку зрения властей касательно этого вопроса. «Моя обязанность делать то, что в интересах немецкого народа, и то, что в данном случае является точкой зрения граждан нашей страны», — добавил Шольц.

Канцлер ушел от ответа на вопрос о возможности усиления германского контингента в странах Балтии. Он напомнил, что на следующей неделе [10 февраля] встречается в Берлине с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем. «Для меня очень важно, чтобы мы держались вместе и согласовали наши действия как друзья, и делали это не через СМИ», — указал Шольц.

Глава правительства считает, что сейчас наступило поистине «кризисное время». «У меня есть обязательство перед гражданами предотвратить войну в Европе», — сказал он.