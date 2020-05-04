Германия не будет отвечать США на санкции против «Северного потока-2»

Правительство Германии не собирается отвечать Соединенным Штатам на санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА «Новости».

Кабмин заявил, что не будет отвечать США, так как власти ФРГ придерживаются мнения, что такие меры не приносят пользы.

«Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Германия будет вводить контрмеры на санкции против российского газопровода только в согласии с ЕС.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.