Германия и Франция настаивают на принятии плана восстановления экономики ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности единства позиций Германии и Франции при принятии общеевропейского плана финансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса. Если Германия и Франция находятся в согласии, это еще не означает единства Европы, но если они не ладят друг с другом, с единством Европы будут проблемы, подчеркнула Меркель в понедельник, 29 июня, по окончании встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в резиденции германского правительства под Берлином.

По словам канцлера, Берлин и Париж при обсуждении программы восстановления экономики ЕС могут внести вклад в то, чтобы «задать положительный импульс движению в верном направлении для европейского будущего».

Со своей стороны Макрон настаивает на оказании денежной помощи в восстановлении экономики ЕС. По его мнению, в июле необходимо достичь единства относительно финансовых рамок этого плана. «Это наша первейшая задача», — подчеркнул глава французского государства. (DW)