Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени. С такой Россией, после того как ее военные преступления увидел мир, не может быть возвращения к нормальным отношениям.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил в понедельник в Варшаве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент Укринформа.

Как подчеркнул президент Германии, Берлин будет поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало философии безопасности Берлина. По его словам, правительства Германии и Польши тесно сотрудничают относительно шагов в поддержку Украины.

«Мы солидарны с Украиной», — подчеркнул Штайнмайер.

Он подчеркнул, что Путину не удалось разделить Европу, она, напротив, укрепилась в противодействии внешней агрессии.

По его мнению, российское варварство в Украине должно прекратиться. Он призвал президента России прекратить боевые действия, а также разрешить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя.

Комментируя вопрос о санкциях, Штайнмайер отметил, что страны ЕС должны увеличить экономическое давление на Россию. Он сообщил, что все страны будут пытаться уменьшать экспорт энергоносителей из России, отметив, что импорт газа из россии в ФРГ упал с 60% до 40%.