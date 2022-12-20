США обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он «очевидно уступил российским угрозам» и не отправил официальных лиц в Украину для проверки, правда ли Россия использует иранские беспилотники для атак. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 20 декабря.

«Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении. Мы разочарованы тем, что секретариат, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему этот совет», — заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на прошедшем 19 декабря заседании Совета Безопасности ООН.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина утверждают, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном. Они хотят, чтобы Гутерриш отправил чиновников в Киев для расследования.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло подтвердила, что Секретариат ООН получил письменные просьбы от этих стран, пообещала изучить информацию и довести выводы до Совбеза. Гутерриш подчеркнул, что вопрос беспилотников рассматривается «в более широком контексте всего, что мы делаем в вопросе войны, чтобы определить, нужно ли, и если да, то когда мы должны отправить чиновников в Киев». (DW)