Наша среда безопасности коренным образом изменилась за последний год, с тех пор, как Россия начала войну с целью полной оккупации Украины.

Как сообщает #, об этом в беседе с журналистами заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, принимавший участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины для победы в войне и сохранения ее независимости как суверенной европейской страны: «Если Россия победит в Украине, это будет не только трагедией для украинцев, но и будет опасно для всех нас. Авторитарные лидеры смогут добиться своих целей, используя военную силу, то мир станет более опасным».

Столтенберг подчеркнул, что без НАТО в Европе нет безопасности, и единственный способ сохранить мир и обеспечить безопасность заключается в том, чтобы Северная Америка поддерживала Европу.

Отметим, что Конференция по безопасности проходит в Мюнхене, Германия, 17-18 февраля. Кроме участия в панельных дискуссиях в рамках конференции, Йенс Столтенберг проведет ряд двусторонних встреч.