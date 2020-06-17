Генсек ШОС напомнил об угрозе повторного распространения коронавируса

По его словам, в этих условиях необходимо выстраивать эффективное взаимодействие, включающее регулярные встречи глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для оперативного реагирования на новые вспышки заболевания и реализации мер для борьбы с инфекцией. «Реальным шагом в этом направлении могло бы стать создание координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемии на пространстве ШОС для организации оперативного и системного взаимодействия государств-членов», — отметил Норов.

«Считаем важным и своевременным принятие в рамках предстоящего саммита ШОС в Санкт-Петербурге подготовленного российской стороной комплексного плана действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемии на пространстве нашей организации», — сказал генсек ШОС. По его словам, Секретариат ШОС подготовил и направил сторонам предложения к этому плану. Кроме того, в настоящее время страны-члены ШОС прорабатывают вопрос подписания меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и ВОЗ, добавил он.