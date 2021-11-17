Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич распространила заявление в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе.
Oб этом сообщила пресс-служба Совета Европы.
Выразив обеспокоенность по поводу инцидента на границе, который привел к потерям с обеих сторон, генеральный секретарь Совета Европы приветствовала новость о прекращении огня и призвала обе стороны сохранять перемирие.
«Мы готовы помочь в организации диалога между этими двумя государствами с целью укрепления доверия и содействия миру», — отметила она.