Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич распространила заявление в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе.

Oб этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

Выразив обеспокоенность по поводу инцидента на границе, который привел к потерям с обеих сторон, генеральный секретарь Совета Европы приветствовала новость о прекращении огня и призвала обе стороны сохранять перемирие.

«Мы готовы помочь в организации диалога между этими двумя государствами с целью укрепления доверия и содействия миру», — отметила она.