Горькая память о Ходжалы до сих пор остается в сердцах наших азербайджанских братьев и сестер. Организация тюркских государств (ОТГ) глубоко чтит жертв Ходжалинского геноцида, и продолжает стоять плечом к плечу с народом и правительством Азербайджана.

Как передает корреспондент АПА в Стамбуле, об этом говорится в обращении генерального секретаря Организации тюркских государств Кубана Омуралиева в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Минует 31 год со дня геноцида, совершенного вооруженными силами Армении против мирных граждан в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. В результате этого насилия были убиты 613 человек, в том числе, 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1275 человек были взяты в заложники», — говорится в обращении.