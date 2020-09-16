Генсек ООН: вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что вспышка нового типа коронавируса COVID-19 выходит из-под контроля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также назвал пандемию коронавируса кризисом, который «не похож ни на один из кризисов в нашей жизни». Генсек добавил, что вакцина от COVID-19 не устранит кризис, который спровоцировала пандемия.
По его словам, это оказало влияние на предстоящую сессию ГА ООН, которая также будет отличаться от других.
«Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус — это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире», — подчеркнул Гуттериш.
Генсек ООН отметил, что мир приближается к отметке в 1 млн летальных исходов в результате заболевания COVID-19.