Генсек ООН: вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что вспышка нового типа коронавируса COVID-19 выходит из-под контроля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также назвал пандемию коронавируса кризисом, который «не похож ни на один из кризисов в нашей жизни». Генсек добавил, что вакцина от COVID-19 не устранит кризис, который спровоцировала пандемия.

По его словам, это оказало влияние на предстоящую сессию ГА ООН, которая также будет отличаться от других.

«Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус — это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире», — подчеркнул Гуттериш.

Генсек ООН отметил, что мир приближается к отметке в 1 млн летальных исходов в результате заболевания COVID-19.