Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации — как военной, так и в риторике.

«Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики», — сказал Гутерреш, отвечая на соответствующий вопрос.

Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации в Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В том числе он заявил, что российский лидер «не может оставаться у власти».