Генсек ООН призвал прекратить огонь в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к незамедлительному прекращению боевых действий в Израиле и секторе Газа. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь обращается с призывом ко всем вовлеченным сторонам немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле», — сказал он.

ООН готова оказывать содействие урегулированию между Палестиной и Израилем через ближневосточный «квартет», заявил представитель генсека.

В ООН обеспокоены ситуацией на Западном берегу реки Иордан, где вслед за сектором Газа начались столкновения, сказал он. (ТАСС)