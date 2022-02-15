Генеральный секретарь ООН Антоину Гутерриш высказал глубокую обеспокоеннсоть сообщениями о возможном военном конфликте в Европе. Об этом он заявил в понедельник журналистам.

«Я глубоко обеспокоен возросшей напряженностью и спекуляциями о возможном военном конфликте в Европе, — сказал он. — Его цена в человеческих страданиях, разрушениях и ущербе в европейской и глобальной безопасности слишком велика, чтобы даже думать об этом».

Все вопросы вокруг Украины должны быть решены в рамках дипломатии, альтернативу даже допускать нельзя, заявил генсек.

«Мы не можем допустить даже возможность такого катастрофического столкновения. В ближайшие часы и дни я продолжу работу на этом направлении. Я говорил сегодня утром с главами МИД России и Украины. Я ясно сказал — альтернативы дипломатии нет. Все вопросы, даже самые сложные, должны решаться в дипломатических рамках «, — сказал он.

Гутерриш призвал избегать заявлений по Украине, которые ведут к усугублению напряженности.

«Нет места подстрекательской риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на разжигание ситуации», — сказал он.