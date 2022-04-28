Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках визита в Украину прибыл в поселок Бородянка в Киевской области, который серьезно пострадал от ударов российских войск.

Как сообщает РБК-Украина, в эфире национального телемарафона показали, как Гутерриш общается с украинскими военными и журналистами в Бородянке.

«Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь уже разрушенных и обугленных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21-м веке войны неприемлемы», — подчеркнул генсек.

Генсек ООН приехал в Украину 27 апреля после визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, поездки связаны с попытками достичь мирного урегулирования конфликта между странами.