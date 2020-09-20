Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерреш не будет делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, так как в СБ ООН нет определенности на этот счет, говорится в письме генерального секретаря, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
В субботу же генсек ООН направил письмо председателю Совбеза.
«Большинство членов Совета Безопасности написали председателю Совета, что письмо (переданное госсекретарем Майком Помпео — ред.) не является уведомлением согласно смыслу пункта 11 резолюции 2231. Председатель Совета Безопасности в августе и председатель Совета Безопасности в сентябре указали, что они не в состоянии предпринять какие-либо действия в отношении этого вопроса», — написал Гутерреш.
«В этих обстоятельствах, как представляется, есть неопределенность в отношении того, действительно ли был начат процесс, изложенный в пункте 11 резолюции 2231 (процесс восстановления санкций ООН против Ирана – ред.)… Генеральный секретарь не в том положении, чтобы действовать так, будто такой неопределенности не существует», — говорится в письме.(РИА Новости)