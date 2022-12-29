В канун Нового года мы закрываем дверь за старым годом и с надеждой смотрим в грядущее.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в новогоднем поздравлении генсека ООН Антониу Гутерреша.

Он отметил, что в 2022 году миллионы людей по всему миру в буквальном смысле закрыли дверь за своей старой жизнью:

«В Украине, Афганистане, в Демократической Республике Конго и других странах люди оставляли руины своих домов и жизненный уклад и уезжали в поисках лучшей доли. По всему миру ста миллионам человек пришлось бежать, спасаясь от войн, лесных пожаров, засухи, нищеты и голода».

Генсек подчеркнул, что в 2023 году нужно достичь мира — сейчас как никогда прежде: «Мира друг с другом, мира через диалог, чтобы прекратить конфликты. Мира с природой и нашим климатом, чтобы построить более устойчивый мир. Мира в домах, чтобы женщины и девочки могли жить в достоинстве и безопасности. Мира на улицах и с нашими соседями, при полной защищенности всех прав человека. Мира в почитаемых верующими местах, при взаимном уважении к чужим убеждениям. И мира в онлайн-среде, избавленной от языка ненависти и оскорблений».

А.Гутерреш обратился с призывом к странам мира: «Давайте в 2023 году сделаем мир смыслом наших слов и действий. Давайте вместе сделаем 2023 год годом восстановления мира в нашей жизни, в наших домах и на нашей планете».