Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил потрясение сообщением об ударе по школе в селе Белогоровка Луганской области. «Атака является еще одним напоминанием — в этой войне, как и во многих других конфликтах, гражданские лица платят самую высокую цену», — отметил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик. Гутерриш особо выделил необходимость щадить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру во время войны.

По словам украинской стороны, в результате российского авиаудара по зданию школы погибли 60 человек, которые укрывались в здании от обстрелов. (DW)