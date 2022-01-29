В НАТО готовы выстраивать диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, в случае политического решения выиграют все стороны, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью туринской газете La Stampa.
При этом Столтенберг отметил, что в случае применения Россией силы против Украины она «должна будет заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций».
Также генсек отметил, что Альянс предоставит Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, подчеркнув важность единой позиции всех союзников НАТО.
По его словам, Украина несет экономические потери в результате нагнетания паники вокруг ситуации на границе с Россией (aif.ru)