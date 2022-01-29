В НАТО готовы выстраивать диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, в случае политического решения выиграют все стороны, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью туринской газете La Stampa.

При этом Столтенберг отметил, что в случае применения Россией силы против Украины она «должна будет заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций».

Также генсек отметил, что Альянс предоставит Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, подчеркнув важность единой позиции всех союзников НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад своими заявлениями формирует впечатление, будто бы на Украине скоро начнется война, однако это не соответствует действительности.

По его словам, Украина несет экономические потери в результате нагнетания паники вокруг ситуации на границе с Россией (aif.ru)