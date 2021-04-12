Генсек НАТО встретится с главой МИД Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила в понедельник пресс-служба НАТО.

«Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.