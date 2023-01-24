Президент Российской Федерации Владимир Путин готовит новое наступление в войне против Украины.

Как сообщает # со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не должны недооценивать Россию. Путин доказал, что он готов платить высокую цену для этой несправедливой войны. Он мобилизовал более 200 тыс. военных и получает новое вооружение от других авторитарных режимов, таких как Иран и Северная Корея. Но самое важное, что мы не видим признаков того, что президент Путин изменил свои цели. Он хочет контролировать Украину и планирует новое наступление», — заявил генсек НАТО на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Он подчеркнул, что единственный путь к длительному миру заключается в том, чтобы дать понять Путину, что он не выиграет на поле боя.

«Поэтому мы должны предоставить более тяжелые и современные системы, чтобы украинская армия была способна вытеснить российские силы не только для того, чтобы выжить, но и чтобы победить, вернуть назад украинскую территорию и восторжествовоть как независимое и суверенное государство в Европе», — добавил Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркнул, что передача современного вооружения для Украины должна происходить быстрее