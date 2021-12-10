Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс приняла решение не баллотироваться на пост губернатора.

Как передает ТАСС, об этом она сообщила в четверг в социальной сети Twitter.

В октябре Джеймс заявила о своем намерении участвовать в губернаторской гонке, ее кандидатура была поддержана рядом законодателей штата. «Я должна продолжить мою работу на посту генерального прокурора. Есть ряд важных расследований и дел, и я намерена довести до конца эту работу. Я буду баллотироваться на переизбрание для завершения той работы, на которую меня избрали нью-йоркцы», — говорится в сообщении.