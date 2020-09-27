Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Армении по 4 статьям УК

Начиная с 27 сентября военно-политическое руководство Армении, продолжая свои провокационные действия, грубо нарушив обязательства Женевской конвенции, продолжает обстреливать густонаселенные территории Азербайджана из тяжелых вооружений и совершать различные преступления против гражданского населения.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, до настоящего времени несколько военнослужащих азербайджанской армии стали шехидами, еще несколько военнослужащих получили различные ранения.

На основании материалов, собранных в связи с произошедшими событиями, военной прокуратурой Физулинского, Тертерского, Карабахского и Гянджинского военных прокуроров возбуждено 100.1 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.7 ( нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые религиозные, образовательные, научные, благотворительные, медицинские объекты, места расположения больных и раненых), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды). проводятся оперативно-следственные действия с созданием следственных групп.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры осуществляются все возможные следственные действия в боевых условиях, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью уточнения степени тяжести травм, полученных ранеными, а также размера ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.

Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики принимаются необходимые меры по привлечению к ответственности и наказанию военнослужащих Вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления, в рамках норм международного права.

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